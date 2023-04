Il primo disco della band dopo la morte del batterista Taylor Hawkins

Dopo un anno di sconvolgenti perdite, introspezione personale e ricordi agrodolci, i Foo Fighters tornano a sorpresa con ‘But Here We Are’, il nuovo album in uscita il 2 giugno via Roswell Records/RCA Records. Da oggi disponibile in pre-order, ‘But Here We Are’ è una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foo Fighters hanno vissuto nell’ultimo anno, in cui la band ha perso lo storico batterista Taylor Hawkins. Una testimonianza del potere curativo della musica, dell’amicizia e della famiglia. Coraggioso, tormentato e decisamente autentico, ‘But Here We Are’ si apre con il singolo appena pubblicato, e da venerdì 21 aprile in radio, ‘Rescued’, la prima di 10 canzoni che affrontano una vasta gamma di emozioni, dalla rabbia e dal dolore, alla serenità e all’accettazione, con una miriade di punti intermedi. Prodotto da Greg Kurstin e Foo Fighters, ‘But Here We Are’ è insieme l’undicesimo album dei Foo Fighters e il primo capitolo della nuova vita della band.

