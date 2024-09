L'artista britannico sul red carpet del Toronto Film Festival assieme al marito David Furnish

Prima apparizione in pubblico per Elton John dopo diversi problemi di salute. Il cantautore britannico ha sfilato sul red carpet del Toronto Film Festival in occasione della presentazione del nuovo documentario ispirato alla sua carriera: ‘Elton John: Never Too Late’, co-diretto dal marito della popstar, David Furnish – presente anche lui sul tappeto rosso – e da R.J. Cutler. Secondo quanto riferito dalla Bbc, l’artista 77enne è tornato sotto i riflettori dopo aver contratto un’infezione all’occhio che gli ha limitato la vista mentre Furnish ha dichiarato che è stato operato alle ginocchia. “E’ completamente guarito”, ha assicurato il marito.

