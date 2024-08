La 74enne diva hollywoodiana, celebre per i suoi ruoli in 'Alien' e nella saga di 'Ghostbusters', si è trattenuta con i fan per autografi e foto

Sigourney Weaver è sbarcata al Lido. L’attrice americana riceverà il Leone d’oro alla carriera all’81esima Mostra del Cinema. La 74enne diva hollywoodiana, celebre per i suoi ruoli in ‘Alien’ e nella saga di ‘Ghostbusters’, si è trattenuta con i fan per autografi e foto.

