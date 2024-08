Questo l'insolito appuntamento che attende i fan del gruppo nella Valle dei Templi di Agrigento

Un concerto dove “l’atmosfera natalizia regnerà sovrana”, un “vero e proprio concerto di Natale” che però sarà registrato il 31 agosto. E’ l’insolito appuntamento che attende i fan del Volo nella Valle dei Templi di Agrigento. L’evento, il cui ricavato andrà in beneficenza, “sarà un vero e proprio spettacolo televisivo, interamente ripreso dal vivo e trasmesso poi su reti nazionali e internazionali. Una produzione fortemente voluta dal presidente della Regione Renato Schifani per promuovere e lanciare Agrigento capitale italiana della Cultura“, si legge sul sito di Coopculture nella pagina creata per la vendita dei biglietti.

“Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble canteranno ai piedi del Tempio della Concordia, il 31 agosto e l’1 settembre: due spettacoli televisivi profondamente diversi, quelli de Il Volo, ma tutti e due costruiti in vista di Agrigento Capitale italiana della cultura. Il primo appuntamento, sabato 31 agosto, sarà – preparatevi alla sorpresa!! – un vero ‘concerto di Natale‘, ovvero i tre giovani musicisti canteranno i pezzi più famosi tra le Christmas’ song, mettendo in piedi un evento assolutamente unico”, spiega ancora Coopculture, che riporta anche una richiesta fatta dal trio. “Una spolverata di neve sulla Valle dei Templi? Non si arriverà a questo, ma che l’atmosfera natalizia regnerà sovrana…è certo. Tanto che Piero, Ignazio e Gianluca pregano il pubblico di attenersi al ‘dress code’ adeguato ad una ripresa internazionale che sarà poi trasmessa durante le feste”.

Il dress code è “preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne”. “Scherzi a parte – ma Il dress code è caldamente raccomandato e gli spettatori saranno ripresi, dovranno applaudire nei momenti clou, come in ogni ripresa tv che si rispetti – Il Volo si prepara a una delle performance più emozionanti della sua carriera che di sicuro non mancheranno, che sullo sfondo del Tempio della Concordia saranno indimenticabili”.

La partecipazione, riporta ancora la pagina dedicata all’evento, è “sconsigliata ai ragazzi al di sotto dei 14 anni”. Il concerto de Il Volo ad Agrigento aveva già acceso polemiche nei giorni scorsi. Il Codacons ha lanciato anche un sondaggio per chiedere “ai residenti dell’agrigentino: ‘Preferisci avere l’acqua o il concerto?’“. Secondo l’associazione dei consumatori, infatti, “900mila euro verranno erogati dalla regione, attraverso l’assessorato al Turismo, e 300mila euro dal governo nazionale. Questa rappresenta un’opportunità irripetibile per Agrigento, ma questi fondi pubblici potevano essere impiegati per risolvere la crisi idrica che colpisce maggiormente quelle zone dell’Isola”. Il costo dei biglietti per il concerto è di 80 euro a persona. Il secondo spettacolo, domenica 1 settembre, sarà invece sulla scia dei maggiori successi de Il Volo, sempre ai piedi del Tempio.

