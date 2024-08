L'attrice aveva 82 anni

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo. E’ morta a 82 anni l’attrice Diletta D’Andrea, conosciuta anche per esser stata la terza moglie di Vittorio Gassman. “Oggi giornata non felice per me. Dopo un anno di perdite gravi, come mia madre, mia sorella, quella di una amica grandissima, oggi quella di Diletta D’Andrea, ultima moglie di mio padre, con la quale sono cresciuto molti anni – scrive in un post su X Alessandro Gassman – Una generazione scompare, bisogna essere forti, cercare di ricordare cosa abbiamo imparato da loro e cosa potremo trasmettere ai più giovani. Grazie comunque agli anziani sempre. Rip”.

