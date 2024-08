L'attore era stato preso di mira sul web per aver scritto: "Buon Ferragosto ben amata Giorgia, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio"

Giorgia Meloni difende Massimo Boldi, finito in una bufera di insulti per aver scritto sui social: “Buon Ferragosto ben amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio. Ed io non posso far altro che ringraziarti e continuare a stare dalla tua parte. Ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Massimo Boldi”.

“È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio“, ha scritto in un post la presidente del Consiglio, pubblicando a corredo un articolo dal titolo ‘Massimo Boldi nella bufera: raffica di insulti per i commenti sotto al post di Giorgia Meloni’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata