“Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vacanza in Puglia, postando una foto su Instagram che la ritrae in piscina con la figlia Ginevra.

