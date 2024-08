Il governo delle Isole Baleari: "Forse senza autorizzazione" in zona ecologicamente sensibile

Il governo delle Isole Baleari ha aperto un’indagine per stabilire se le riprese dell’ultimo video musicale della cantante statunitense Katy Perry abbiano causato un impatto ambientale sulle dune protette dell’isolotto di S’Espalmador, che fa parte del parco naturale di Ses Salines di Ibiza e Formentera, una delle enclavi più preziose dal punto di vista ecologico dell’arcipelago spagnolo. L’assessorato all’Ambiente Naturale delle Baleari ha riferito in una nota che “la società di produzione non ha chiesto l’autorizzazione per effettuare le riprese”. “Per questo”, ha affermato, “sono state avviate le indagini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata