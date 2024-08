La coppia avvistata su uno yacht a Maiori

Katy Perry e Orlando Bloom si lanciano in mare da un elicottero. Non si sa esattamente dove si avvenuto il tuffo ma la coppia è stata avvistata, giorni fa, a bordo di un mega yacht a Maiori, in Costiera Amalfitana. Il video è stato postato dalla cantante su Instagram con la dedica al suo fidanzato attore: “Come le stelle sono nel cielo, io e te ci troveremo in ogni singola vita“.

