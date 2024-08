Instagram Elodie

La cantante italiana è tra le bellezze ritratte dal fotografo Ethan James Green in "The Cal 2025"

Lo aveva annunciato lei stessa il 5 agosto scorso sul suo profilo social: Elodie nel Calendario Pirelli 2025. Ora la cantante parla di questo importante traguardo raggiunto, in una serie di interviste a diversi quotidiani. “Non credevo che tra le italiane potessero scegliere me, era un sogno, ma affrontato come faccio io: senza che diventi un’ossessione”, ha detto la pop star al Corriere della Sera. “So di espormi alle critiche quando mi presento sul palco svestita, ma sono molto solida in questa scelta”, aggiunge Elodie.

Il post di Elodie su Instagram

La cantante aveva annunciato la sua partecipazione al Calendario Pirelli 2025 il 5 agosto scorso con un video postato su Instagram che la mostrava con indosso un’accappatoio con scritto sulla schiena “The Cal Pirelli 2025”.

Il Calendario Pirelli 2025 firmato dal fotografo Ethan James Green

A scegliere l’artista italiana è stato il fotografo Ethan James Green, colui che ha realizzato l’edizione 2025 del celebre calendario. Il 34enne è tra i più apprezzati fotografi di moda che ha lavorato non solo per le più celebri maison, ma anche con testate prestigiose come Vogue o Harper’s Bazaar. Green è il 40esimo fotografo a scattare un Calendario Pirelli. Prima di lui, professionisti come Richard Avedon, Herb Ritts, Helmut Newton, Annie Leibovitz, Steven Meisel, e più recentemente, il visual artist ghanese Prince Gyasi (2024), e la fotografa di moda australiana Emma Summerton (2023).

