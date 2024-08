Le parole di Michele di Bari in merito alle voci di un party il 16 agosto nel Teatro Grande del Parco archeologico

“Non ci sarà nessuna festa, è prevista la presenza in forma privata della famosa artista internazionale ma sarà una visita del tutto privata”. Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito alle voci di un party il 16 agosto nel Teatro Grande del Parco archeologico di Pompei per il compleanno di Madonna, a margine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“È una visita del tutto privata nel corso della quale credo ci sarà un incontro con il direttore del Parco. La cena non ci sarà e non c’è alcun evento di 500 persone, nulla di tutto questo. C’è soltanto un evento culturale all’interno del parco”, ha aggiunto il prefetto, spiegando che saranno prese “misure che sono previste quando avvengono questi eventi di personalità che possono attrarre molte persone. Adeguate misure per l’evento”.

Madonna “ama Pompei, ama questo parco archeologico e non vede l’ora di andarci”, ha spiegato il prefetto di Napoli Michele di Bari ribadendo che la visita della popstar americana al parco archeologico di Pompei sarà “del tutto ed esclusivamente privata per fini culturali“. Nei giorni scorsi si erano rincorse le voci di un party di compleanno con 500 invitati per i 66 anni di Madonna nel Teatro Grande di Pompei, ma ieri sera con una nota il Parco archeologico aveva smentito la notizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata