Il 16 agosto la popstar americana compirà 66 anni, secondo i rumors avrebbe scelto il golfo di Napoli per festeggiarlo

Madonna a Pompei per festeggiare il suo compleanno? Da alcuni giorni sono sempre più insistenti le voci secondo cui la popstar americana, che il 16 agosto compirà 66 anni, avrebbe deciso di festeggiare l’evento con un party nella suggestiva cornice del Teatro Grande all’interno del Parco archeologico di Pompei. Al momento nessuna conferma ufficiale e bocce cucite da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Non sarebbe la prima volta che Veronica Ciccone sceglie l’Italia come location per celebrare il suo compleanno. E d’altra parte la star è già a Portofino, arrivata ieri nella villa degli stilisti Dolce e Gabbana, suoi grandi amici. Nei prossimi giorni sarebbe già previsto un passaggio a Capri, isola dove la popstar da anni è quasi di casa, e da lì il 16 agosto potrebbe spostarsi sulla terraferma per il party di compleanno che si preannuncia animato dalla presenza di tanti vip.

L’eventualità che Madonna possa festeggiare il suo compleanno con un party esclusivo nel Teatro Grande di Pompei richiederebbe specifiche misure di sicurezza che potrebbero essere discusse già domani in Prefettura a Napoli, dove è in programma una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica precedentemente convocata. Potrebbe essere questa l’occasione per una conferma ufficiale alle tante voci che danno la popstar americana in arrivo a Pompei.

