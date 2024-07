Un rogo vicino alla sede Rai di via Teulada fa saltare la puntata di 'Estate in diretta'

Il pesante incendio che si è sviluppato sulle colline di Monte Mario a Roma ha creato problemi anche in Rai con l’evacuazione preventiva degli studi di Via Teulada. Una misura che ha comportato la sospensione del programma “Estate in diretta” condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Proprio la conduttrice ha documentato tramite le sue storie Instagram la fuga dalla sede Rai: “Ci hanno detto che dobbiamo fare subito. Ci vedremo in onda domani, ma per il momento dobbiamo andare via”, ha raccontato l’ex ministra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata