Si sfidano la Nazionale dei Politici e quella dei Cantanti

La Nazionale della Politica in campo, per beneficenza, con la Nazionale dei cantanti per la Partita del Cuore, questa sera a L’Aquila e in onda domani, mercoledì 17 luglio, alle 21.15 su Rai1. A bordo campo i due mister Ignazio La Russa e Pier Ferdinando Casini. Il Presidente del Senato e il Senatore, già presidente della Camera, alla guida del team capitanato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il compito di difendere la porta dei politici al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (secondo portiere è il sottosegretario Luigi D’Eramo) e per il governo presente il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci. Per l’Esecutivo in campo i sottosegretari Alberto Barachini e Alessandro Morelli.

Mista invece la rappresentanza delle Camere: dal Senato, Francesco Boccia, Maurizio Gasparri, Ada Lopreiato, Lucio Malan, Luca Pirondini, Matteo Renzi, Licia Ronzulli (Vicepresidente); dalla Camera, Anna Ascani (Vicepresidente), Angelo Bonelli, Chiara Braga, Alessandro Cattaneo, Giuseppe Conte, Marco Furfaro, Maria Grazia di Maggio, Leonardo Donno, Nicola Fratoianni, Ettore Licheri, Maurizio Lupi, Luigi Marattin, Jacopo Morrone, Giorgio Mulè (Vicepresidente), Andrea Pellicini, Laura Ravetto, Matteo Richetti ed Elly Schlein.

Fra i presidenti di Regione ci sarà Marco Marsilio e, per i primi cittadini, il sindaco Pierluigi Biondi. Molti, inoltre, i nomi degli artisti: Al Bano, Riccardo Cocciante, Rita Pavone, Paolo Vallesi, Edoardo Bennato, Simone Cristicchi e Amara. I proventi della biglietteria dell’ incontro di beneficenza saranno destinati a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti e del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La Russa: “Io allenatore perché cerco di tenere equilibrio”

“Ho accettato di fare l’allenatore perché come presidente del Senato cerco sempre di tenere l’equilibrio tra maggioranza e opposizione”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’Aquila allo stadio Gran Sasso per La Partita del cuore. Il presidente sarà allenatore d’eccezione per questa partita di solidarietà in cui La Nazionale politici sfiderà La Nazionale cantanti. “Qui non faccio fatica giocano tutti nella stessa squadra”. Tra i calciatori anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. La Russa metterà in campo le donne per tutta La durata della partita di calcio: le prime due sono Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e Grazia Di Maggio. “Speriamo di segnare almeno un gol, La Nazionale cantanti è forte”, ha concluso.

