Secondo una giudice del New Mexico l'accusa aveva trattenuto delle prove

Una giudice del New Mexico ha archiviato il caso per omicidio colposo contro l’attore Alec Baldwin, per la morte sul set del film ‘Rust’ della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins. Baldwin rischiava fino a 18 mesi di carcere in caso di condanna. La giudice Marlowe Sommer ha deciso l’archiviazione rilevando che l’accusa aveva trattenuto delle prove che avrebbero potuto fare luce sulle modalità per cui sul set del film vennero usato dei proiettili veri. L’attore è scoppiato in lacrime dopo la lettura della sentenza. Baldwin ha abbracciato i suoi due avvocati e poi ha abbracciato la moglie Hilaria in lacrime, madre di sette dei suoi otto figli. L’attore è uscito dal tribunale di Santa Fe senza parlare con i media.

