Nella serata di ieri, giovedì 27 giugno 2024, su Canale5 la prima puntata di ‘Temptation Island‘ ha ottenuto una media ascolti di 3.248.000 telespettatori, share 24.8%. Il programma supera il programma più visto sulla Rai, in particolare su Rai1, con la prima puntata della seconda edizione di ‘Noos L’avventura della conoscenza’ con Alberto Angela che ha avuto 2.032.000 telespettatori, share 13.6%. Su Rai3 ‘I profumi di Madame Walberg’ 759.000 telespettatori, share 4.6%. Su Italia1 il film ‘I predoni’ 791.000 telespettatori, share 5.1%. Su Rete 4 ‘Dritto e Rovescio’ 932.000, 7.3%. Su La7 ‘Speciale Piazzapulita Il sistema’ 865.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rai2 il film ‘The Princess’ 553.000, 3.4%. Su Tv8 ‘Radio Italia Live Il Concerto Napoli’ 493.000, 3.2%. Su Nove ‘Nove Comedy Show’ 272.000 telespettatori, share 1.7%.

Tv, Scheri (Canale5): “‘Temptation Island’ diverte, commuove, fa riflettere”

Esulta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “C’era davvero grande attesa per il ritorno di ‘Temptation Island’, programma cult dell’estate di Canale 5. E l’ottimo riscontro della puntata d’esordio della nuova edizione lo dimostra: ancora una volta, grandi ascolti in tv e migliaia di commenti sui social, dove si conferma l’argomento più discusso della serata. Temptation Island diverte, commuove, fa riflettere sull’amore, sui sentimenti, sulle relazioni. Grazie a Maria De Filippi e al suo team di Fascino Pgt che realizzano un prodotto dallo stile e dal linguaggio unici e contemporanei. E grazie a Filippo Bisciglia che guida con maestria il viaggio tra i sentimenti. L’appuntamento è per giovedì prossimo per una nuova, emozionante, puntata di Temptation Island”.

