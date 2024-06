Serena Bortone

Serena Bortone torna al daytime. 'Amore Criminale' al martedì

A Viale Mazzini è in programma un consiglio di amministrazione nel quale verranno presentati ai consiglieri le prime bozze dei palinsesti autunnali. Tutti confermati i programmi più importanti dell’Intrattenimento. Per quanto riguarda invece i programmi dell’Approfondimento confermati su Rai1 Giorgino il lunedì, Vespa con ‘Porta a Porta’ dal martedì al giovedì. Su Rai3 ‘Report’ di Ranucci la domenica, ‘Chi l’ha visto’ di Federica Sciarelli il mercoledì, Geppi Cucciari al giovedì, Sottile slitta al venerdì.

Torna Giletti

Le novità riguardano il lunedì con il ritorno di Giletti, il martedì con ‘Amore Criminale’ con Veronica Pivetti e in seconda serata se andrà in porto il nuovo progetto con Maria Latella in conduzione. Al sabato in prima serata per 4 puntate il programma di Peter Gomez. Il programma ‘Chesarà…’, al centro del caso Scurati, chiude mentre Serena Bortone torna al daytime.

