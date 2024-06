Al cambio della guardia ha suonato la sua hit "Shake It Off"

Taylor Swift è nel Regno Unito per il suo Eras Tour. Anche Buckingham Palace ha omaggiato la popstar americana. Durante il cambio della guardia, la banda militare ha suonato la sua hit “Shake It Off“. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram della Royal Family.

