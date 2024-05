Alla première di "Bad Boys: Ride or Die"

Will Smith ha sorpreso i fan alla première a Los Angeles di “Bad Boys: Ride or Die” con una piccola esibizione. L’attore 55enne è arrivato su un autobus a due piani che ha percorso Hollywood Boulevard e ha posato con i fan prima di dirigersi verso il tappeto rosso. All’evento erano presenti la moglie, Jada Pinkett Smith, e due dei loro tre figli, Jaden e Willow. E anche l’ex star dell’Nba Magic Johnson. NO RE-SALE. NO ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata