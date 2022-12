Per l'attore è il primo film dopo il famoso schiaffo a Chris Rock agli Academy Awards

Will Smith con la sua famiglia alla prima di ‘Emancipation’ a Los Angeles, il nuovo film dell’ex principe di Bel-Air. Si tratta della prima pellicola dal famoso schiaffo a Chris Rock agli Academy Awards a marzo. Uno schiaffo che è costato caro a Smith, che non potrà partecipare agli Oscar per un decennio. Gli Apple Studios stanno comunque dando visibilità al film che racconta la fuga di un uomo dalla schiavitù, costato 120 milioni di dollari. ‘Emancipation’, diretto da Antoine Fuqua, uscirà nelle sale il 2 dicembre e inizierà a essere trasmesso in streaming su Apple TV+ il 9 dicembre.

