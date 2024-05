Balivo, Costamagna e Sottile confermati nel prossimo palinsesto autunnale

Se Carlo Conti e Stefano De Martino si possono definire i principi della prossima stagione Rai, sicuramente Andrea Delogu, Luisella Costamagna, Monica Giandotti e Caterina Balivo sono alcune delle principesse che si pongono all’attenzione delle telecamere. La Delogu è stata promossa anche per la stagione autunnale. Dal lunedì al venerdì si prenderà la fascia del pomeriggio di Rai2 sostituendo ‘Happy Family’ dei Gemelli di Guidonia e della sua amica e collega Ema Stokholma. Costamagna e Giandotti hanno vinto due partite molto delicate, meritandosi la conferma per la prossima stagione. Per Luisella non era semplice la sfida: il nuovo programma ‘Tango’ in seconda serata invece ce l’ha fatta. E non era certo scontato. Stesso discorso va fatto per Giandotti alle prese con l’eredità di Maurizio Mannoni a ‘Tg3 Linea Notte’ e per Caterina Balivo che otterrà la conferma per il suo ‘La Volta buona’ su Rai1. Così come Salvo Sottile per ‘Farwest’ su Rai3.

‘Tim Summer Hits’ con Carlo Conti e Andrea Delogu

In attesa di Sanremo Carlo Conti si “allenerà” conducendo ‘Tim Summer Hits’ che quest’anno lascia Rai2 e sbarca su Rai1. Ad affiancarlo Andrea Delogu che dell’evento conosce ormai ogni piccola sfumatura. Il posto di Amadeus ad ‘Affari Tuoi’ va a Stefano De Martino che ha firmato un contratto pluriennale. L’estate riporterà in video Pino Insegno con ‘Reazione a catena’, Massimo Giletti con lo ‘Speciale su Ustica’ a ridosso dell’anniversario. Giletti con Piero Chiambretti ormai fanno parte della squadra Rai. Per loro ci saranno nuovi programmi anche in autunno. Torna in video a settembre anche lo sdoganato Roberto Saviano con ‘Insider’. In estate Rai1 diventa il canale della musica dal vivo. Oltre a ‘Tim Summer Hits’ verrà trasmesso il concerto di Fiorella Mannoia a Caracalla e quello di Gigi D’Alessio da Piazza del Plebiscito.

Il ritorno di Nunzia De Girolamo e Greta Mauro

Nel daytime ‘Estate in diretta’ con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. ‘Camper in Viaggio’ sarà guidato da Lorella Boccia e Tinto, ‘Unomattina Estate’ è affidato a Greta Mauro e Alessandro Greco. Per ‘Weekly’ Carolina Rey e Fabio Gallo. Per quanto riguarda i programmi di Approfondimento Maria Soave conduce ‘Agorà Estate’. Ilaria Capitani torna in video alla guida di ‘Tg3 LineaNotte’, versione estiva. In autunno la conduzione tornerà a Monica Giandotti in forza al Tg3 diretto da Mario Orfeo. A ‘Filorosso’ non ci sarà la conduttrice Manuela Moreno che ora sta pensando a un nuovo progetto: Tg2 prima serata e soprattutto ‘Tg2 Plus’. Il telegiornale delle 20.30 del direttore Antonio Preziosi infatti cambia volto. Nel nuovo studio dopo un breve notiziario c’è l’ampia pagina dedicata agli approfondimenti che prenderanno lo spazio di ‘Tg2 Post’. Per ‘Filorosso’ invece il timone passa a Federico Ruffo. Una sfida nella sfida sarà ripetere gli ascolti della scorsa stagione, quando il programma raggiunse anche il 5.7% di share riuscendo a superare i competitor di La7. In autunno si dovrà trovare un nuovo conduttore per ‘Tv Talk’ perché Massimo Bernardini lascia. C’è Mia Ceran al suo posto.

