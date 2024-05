Il regista in lizza con 11 candidature per il film 'Rapito'

“Spero che il discorso del Presidente solleciti il Ministero ad accelerare gli iter per sbloccare i fondi. Tanti produttori attendono da tanti mesi, sono bloccati per questo. Spero che questo invito da parte del Presidente della Repubblica possa accelerare questo iter”. Lo ha dichiarato il regista Marco Bellocchio, a margine della presentazione delle candidature ai David di Donatello al Quirinale. Il film di Bellocchio, ‘Rapito’, ha ottenuto ben 11 nomination ai David di Donatello. “Il cinema ha bisogno dei fondi, mettiamo da parte truffatori, dilettanti, delinquenti che non lo fanno per amore per il cinema, il resto ha bisogno di fondi. Bisogna vivere sul presente e quello che accade, il monito del presidente credo sia stato prezioso”, ha aggiunto Bellocchio.

