Ragazze e ragazzi di tutta Italia a Roma per assistere alla performance dei propri artisti preferiti

Cresce l’attesa per il consueto concerto del primo maggio organizzato a Roma, per la prima volta non più in piazza San Giovanni, ma al Circo Massimo. La pioggia battente non ha fermato ragazze e ragazzi di tutta Italia che sono arrivati nella capitale per assistere alla performance dei propri artisti preferiti. C’è addirittura chi è arrivato ieri e ha dormito sul pratone nonostante il maltempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata