La cantante ha esordito con il suo nuovo progetto musicale, i Bloom

“Orgogliosissimi di aver esordito e di aver portato per la prima volta il primo brano che andrà a comporre l’imminente album”. Così Giusy Ferreri in sala stampa al termine della sua esibizione sul palco del primo maggio. La cantante siciliana ha esordito con il suo nuovo progetto musicale, i Bloom. La performance è stata interrotta per problemi tecnici legati al maltempo. La pioggia incessante ha fatto sì che il gruppo si fermasse per poi riprendere: “Purtroppo con il temporale che c’è stato qualcosa è andato un pochettino storto”, ha spiegato Ferreri, che però ci ha tenuto a sottolineare: “Ci siamo divertiti un sacco, è venuta fuori una versione un po’ più grezza, una versione più rock ‘n’ roll”.

