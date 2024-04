Roberto Sergio

Approvati anche i palinsesti dell'estate con eventi sportivi fiore all'occhiello

Il progetto di Bilancio della Rai è stato approvato dal cda di Viale Mazzini. Risultato consolidato in pareggio, l’indebitamento medio del 2023 è stato di 328 milioni, sono 568 invece i milioni dell’indebitamento totale. Sul fronte dei ricavi, da segnalare che quelli pubblicitari risultano complessivamente in aumento di oltre 22 milioni di euro. Una crescita sostenuta in particolare dai ricavi dal web (+31,6%), grazie a RaiPlay che vanta una media di utenti unici al mese di 11,1 milioni (+18% rispetto all’anno precedente). La fiction risulta essere ancora il genere più seguito, con il 50% del totale di visualizzazioni on demand. Per quanto riguarda l’audio e i podcast, RaiPlaySound ha registrato 440 mila download. Diminuiti gli introiti da canoni ordinari, a causa per lo più del sensibile incremento della morosità sulle bollette elettriche.

Palinsesti estivi

Il cda ha preso atto dei palinsesti estivi 2024. Il filo conduttore sarà lo sport che accenderà Rai1 e Rai2 trasmettendo Europei di calcio, Olimpiadi e Paralimpiadi, oltre al Tour de France. Tra i programmi ‘Tim Summer Hits’ da Rai2 passa su Rai1 in prima serata dal 3 luglio per 4 puntate, Alberto Angela che per due mesi da giugno ad agosto torna con il suo ‘Noos’ su Rai1 e Monica Maggioni in prima serata su Rai3 dal 24 luglio con un nuovo programma dal titolo ‘Newsroom’. C’è anche da registrare la partenza anticipata di un’ora (alle 16 e non alle 17 su Rai1) de ‘La Vita in diretta Estate’ con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini in conduzione.

La corsa alle poltrone del nuovo cda

Il Bilancio è l’ultimo atto di questo cda che ormai ha i giorni contati. Adesso la palla passa al ministero dell’Economia e all’assemblea dei soci. Ci sarà il nuovo cda da nominare. Di quello attuale ci dovrebbero essere solo due conferme, il cinquestelle Alessandro Di Majo e il consigliere Rai Davide Di Pietro. La presidente Marinella Soldi guida la truppa di coloro che salutano a fine mandato. Seguita dall’ad Roberto Sergio. Per il ruolo di presidente è in pole Simona Agnes (in quota Forza Italia) mentre sul nuovo ad non dovrebbero esserci sorprese: sarà Giampaolo Rossi. Non è sicuro invece che ci sia lo scambio dei ruoli per la poltrona del dg con Sergio. Il consigliere della Lega dovrebbe uscire tra Alessandro Casarin o Antonio Marano. FdI e Pd stanno cercando donne come candidate, ma ancora non si vedono schiarite all’orizzonte. Antonio Di Bella accetterebbe solo la presidenza di garanzia mentre direbbe “no grazie” alla proposta per un posto da consigliere. Quindi per la carica da presidente resta nettamente favorita la Agnes. Non va dimenticato che la nomina deve essere approvata dalla Vigilanza con i voti pari a due terzi dei componenti della commissione e in più a scrutinio segreto. Alla maggioranza se lo scrutinio segreto non riserverà sorprese mancano una manciata di voti per raggiungere il quorum. Decisivi quelli di gruppo misto e Azione, oppure del M5S che però vuole in cambio il Tg3 di Mario Orfeo con l’ex Tg1 Giuseppe Carboni. E intanto Amadeus firma il quadriennale con Discovery Warner Bros e Fiorello si diverte a lanciare bombe: “La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7”. Divertente il tweet di risposta dell’emittente del gruppo Cairo: “Caro Fiore, noi stiamo bene qui. Abbiamo anche un bel divano e per te c’è sempre posto”.

