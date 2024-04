L'artista lucana è tra le favorite per la vittoria finale

Sarà la città svedese di Malmö ad ospitare la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma dal 7 all’11 maggio 2024. I cantanti in gara hanno partecipato all’Eurovision Party di Londra, una tappa fissa sulla strada verso il grande evento, giunto alla sua 15a edizione. A rappresentare l’Italia ci sarà Angelina Mango, trionfatrice al Festival di Sanremo. L’artista lucana è data tra i favoriti per la vittoria finale, insieme al croato Baby Lasagna, allo svizzero Nemo, all’olandese Joost Klein e agli ucraini alyona alyona & Jerry Heil.

