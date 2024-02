La cantante lucana ha vinto con la sua 'La Noia'

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo. La cantante lucana figlia d’arte ha trionfato con la sua ‘La Noia’. Secondo posto per Geolier, che però ha chiuso in testa al televoto con il 60% delle preferenze, terzo posto per Annalisa. Boato in salata stampa quando è arrivato l’annuncio della vittoria della cantante.

