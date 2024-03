La puntata è stata registrata oggi ma andrà in onda settimana prossima

Il trapper Fedez nella seconda puntata della nuova stagione del programma ‘Belve’ di Francesca Fagnani che riparte il 2 aprile su Rai2 e che ospiterà nella prima puntata il leader della Lega Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè. L’intervista con Fedez, che andrà invece in onda il 9 aprile, è stata registrata poche ore fa e rispondendo alle domande il rapper è apparso molto triste e commosso per la situazione che sta vivendo con Chiara Ferragni, per il problema che ora sussiste con i figli della coppia dopo l’allontanamento dalla dimora familiare. Fedez avrebbe anche smentito i presunti tradimenti.

