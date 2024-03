Lo showman sul caso del conduttore che aveva commentato il duetto con la figlia

Fiorello parla “di questo casino che è successo” dopo il fuorionda del giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo e getta acqua sul fuoco della polemica. Lo showman affronta l’argomento già prima di iniziare la diretta di Viva Rai2!: “Io e Piergiorgio ci siamo sentiti, ci siamo scritti e ci siamo chiariti. Non è successo niente, sono cose che capitano e se dovessero uscire i fuorionda che faccio io altro che provvedimento disciplinare, mi dovrebbero arrestare“, scherza Fiorello in un video postato su Instagram. Nel fuorionda ‘incriminato’ il giornalista commenta il duetto di Fiorello con la figlia dicendo: “Che carini… ora questa avrà 12 trasmissioni…”. Parole inopportune per la Rai, che ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Ma Fiorello sdrammatizza: “Chi meglio di me può capire un fuorionda, detto questo la reazione della Rai è stata esageratissima ma sono sicuro che non succederà niente. Per quanto mi riguarda tutto bene quel che finisce bene, Piergiorgio è una brava persona e ogni tanto succede. Certo – ammette – lì per lì ci sono rimasto un po’ male perché insomma, c’è di mezzo una ragazza, pure se è mia figlia è una ragazza. Lui carinamente mi ha chiesto scusa ma non c’era nemmeno bisogno perché io capisco, se lasciano aperto un microfono a me…”. Poi conclude: “Ditelo in giro che è tutto a posto, nessun problema. Certo che ogni volta che ci sono di mezzo io, pure se canto con mia figlia, viene fuori un casino. Tra l’altro mia figlia non ha velleità artistiche, non vuole fare nemmeno questo mestiere, almeno per adesso”.

