Tornano i 'Migliori Anni' e 'L'Isola dei famosi', nuovo format per Milly

Entro il mese di marzo dovranno essere ultimati i palinsesti estivi delle reti Rai. Fervono i preparativi e gli incastri per conduzioni e programmi. Alcuni sono già sui blocchi di partenza. ‘Cento anni di notizie’, il programma dedicato a fatti e notizie che hanno segnato l’ultimo secolo di storia italiana e internazionale, sarà condotto da Incoronata Boccia e andrà in onda da sabato 16 marzo alle 16.30 su Rai3. Il 2 aprile riparte ‘Belve’ con 5 puntate settimanali. Nella prima, molto probabilmente ci sarà la tanto attesa intervista a Fedez che però potrebbe essere preceduta dall’intervista a Matteo Salvini. Prima serata anche per Chiara Francini il 10 o il 12 aprile in un woman show. Dovrebbe partire il 10 maggio il nuovo programma di Milly Carlucci, un talent scout alla scoperta di nuovi talenti. Dal 6 aprile riparte Carlo Conti con ‘I Migliori Anni’, per contro su Canale5 la concorrenza è allertata con l’arrivo dall’8 aprile de ‘L’Isola dei Famosi’ che vede Vladimir Luxuria in conduzione e Sonia Bruganelli opinionista.

Palinsesti estivi Rai

Manuela Moreno rifarà ‘Filorosso’. Nel daytime confermata la coppia Nunzia De Girolamo–Gianluca Semprini a ‘La vita in diretta estate’. Cercasi conduttrice interna per ‘Agorà estate’ e cercasi conduttore per ‘Unomattina Estate’ da affiancare a Greta Mauro. ‘Unomattina weekly’ andrà in onda il sabato e la domenica con la conduzione di Carolina Rey e Fabio Gallo. Confermato anche Marcello Masi, seppure c’è un problema con le sue ferie arretrate da smaltire. Tinto e Umberto Broccoli dovrebbero essere confermati a ‘Camper in Viaggio’ mentre si cerca una conduttrice da affiancare ai due al posto di Roberta Morise in gravidanza. Tg2 Italia Europa con Marzia Roncacci va avanti fino a metà luglio per poi riprendere a settembre.

