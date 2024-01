Bene anche Amadeus con 'Affari tuoi'

“Due grandi risultati grazie a due campioni del piccolo schermo: Carlo Conti con ‘Rischiatutto 70’ e Amadeus che continua a inanellare record con ‘Affari Tuoi’“, commenta soddisfatto Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai. “Carlo ha condotto in maniera impeccabile la prima trasmissione dedicata ai 70 anni del Servizio Pubblico e il 28,2% di share e i 4 milioni e mezzo di telespettatori, con picchi del 36% di share e quasi 6 milioni di spettatori, testimoniano l’affetto del pubblico per la Rai”, ha aggiunto Ciannamea.

“Di questo risultato – frutto del lavoro di squadra e di una eccellente costruzione autoriale – prosegue Ciannamea – siamo tutti estremamente soddisfatti, a partire dall’Amministratore delegato Roberto Sergio che questa mattina ha voluto complimentarsi con Conti e con tutto il gruppo di lavoro di ‘Rischiatutto 70’, esprimendo la sua gratitudine anche per l’ascolto record di Amadeus con la puntata di ieri di ‘Affari Tuoi’ (5,6 milioni di telespettatori)”.

“A contribuire a questo straordinario risultato anche la presenza di volti che fanno e hanno fatto grande la Rai come Loretta Goggi, Mara Venier, Nino Frassica, Piero Chiambretti, Luca Argentero e Alberto Matano. Senza dimenticare – conclude Ciannamea – la sorpresa di artisti come Renato Zero e Massimo Ranieri. Ad aprire la serata, poi, un entusiastico e commovente ricordo di Pippo Baudo”.

