La dichiarazione con anello è stata pubblicata sui social

Un uomo innamorato in ginocchio che consegna un anello alla “donna della mia vita”, lei che sorride, si commuove, lo bacia. Morale della favola: Manuela Moreno si sposa? “Ma no, è una dichiarazione di fidanzamento fatta in Puglia davanti a 50 ospiti. Una scena bellissima” sottolinea a LaPresse la promessa sposa che ha immortalato il momento magico in un video su Instagram. Ma chi è il promesso sposo della giornalista e conduttrice del Tg2, Tg2 Post e ora anche di Filo Rosso in prima serata su Rai3? È Giacomo Maiolini, imprenditore, fondatore e amministratore della casa discografica Time Records. “L’anello? È un diamante particolare incastonato. Il matrimonio? Certo che sì, Manuela è la donna della mia vita“, confessa Maiolini.

