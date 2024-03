Alcune opere ritraggono con sembianze suine i leader di Hamas Isma'il Haniyeh, Yahya Sinwar e Khaled Meshal

‘Haram’ in arabo ‘proibito’, è il titolo della nuova serie di opere dell’artista aleXsandro Palombo, contro il radicalismo e il fondamentalismo islamico, apparsa in alcuni punti di Milano. Una campagna di street art che ritrae con sembianze suine i leader islamici di Hamas Isma’il Haniyeh, Yahya Sinwar e Khaled Meshal, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran. Sulle opere si legge la scritta in arabo ‘Haram‘, l’aggettivo che descrive tutto ciò che è severamente vietato nell’Islam tra cui il maiale che i musulmani considerano animale impuro.

