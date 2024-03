Lo ha detto lo stesso rapper, da mesi procede il contenzioso con Luis Sal

Fedez torna sulla questione di ‘Muschio Selvaggio’ in una storia su Instagram. “Prima di girare la puntata abbiamo registrato una piccola intro io e Mr. Marra – confessa Fedez – in cui raccontiamo il futuro di questo podcast che purtroppo per ora si interrompe qui. Scelta sofferta da parte mia e di Marra perché eravamo molto contenti della direzione che aveva preso questo podcast. Abbiamo lavorato duramente insieme a tutti i ragazzi per cercare di far evolvere questo formato in qualcosa di diverso, migliore e purtroppo la situazione è una merda, per dirlo in francese comunque vi lascio il link del video potete andare a vederlo”. “Io ci tenevo sinceramente a ringraziare pubblicamente Davide Marra – conclude Fedez – perché quando è ripartita questa avventura letteralmente eravamo sommersi dalla merda. Il podcast sembrava morto e in 10 mesi di lavoro abbiamo fatto rinascere una cosa in cui nessuno avrebbe mai scommesso”.

“È stata un’avventura pazzesca – aggiunge Fedez – ci siamo super divertiti e avremmo voglia di fare tantissime altre cose. Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale. Noi abbiamo girato per ora questa, più altre due puntate ma non gireremo più perché la situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo”. Secondo Fedez la notizia del contenzioso con Luis Sal, in merito al podcast, è stata spiegata male, cioè come se ora il podcast appartenesse proprio a Sal (mentre si è stabilito di togliere le quote a Fedez per darle a un amministratore ‘terzo’).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata