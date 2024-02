Il rapper durante un incontro con le scuole al Circolo dei Lettori di Torino

“In questo Paese non c’è la cultura della salute mentale. Anche a chi è privilegiato può capitare in situazioni tremende”, ha detto Fedez durante un incontro con le scuole al Circolo dei Lettori di Torino sul tema ‘La salute mentale è un diritto dei giovani’, promosso dall’associazione Acmos, durante il quale ha raccontato la sua esperienza con la malattia e la depressione. “Ho affrontato un tumore molto raro, ho dovuto fare i conti con la morte, affrontare l’ipotesi di dover morire. A un certo punto, nonostante io sia un privilegiato, sono riuscito ad avere un’esperienza peggiore tramite gli psicofarmaci. Mi sono rivolto a uno specialista che me li ha prescritti. A un certo punto – ha raccontato – prendevo sette psicofarmaci insieme, perché ogni volta che ne prendevo uno, subivo la reazione avversa, e lui mi prescriveva un altro psicofarmaco. Non comprendevo il fatto che non stavo bene”. E ha spiegato: “Spero di innescare una miccia, di aiutare a far comprendere quanto sia importante. Più se ne parla e meglio è“.

