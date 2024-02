Il caso scoppiato dopo le dichiarazioni sul conflitto tra Hamas e Israele

Il Viminale, a quanto si apprende, ha deciso di disporre la tutela per l’ad della Rai, Roberto Sergio, per le minacce ricevute dopo le sue dichiarazioni sul conflitto in Medioriente.

Cosa è accaduto nei giorni scorsi

Dal palco dell’Ariston alcuni artisti, durante il Festival di Sanremo, hanno espresso solidarietà al popolo palestinese, in particolare Ghali (che ha detto nell’ultima serata ‘Stop al genocidio’). Poi è arrivata, il giorno dopo, la lettera ufficiale dell’ad Rai Roberto Sergio letta in diretta a Domenica In, dallo stesso palco, da Mara Venier, con la solidarietà al popolo di Israele. Sempre a Domenica In, Dargen D’Amico è stato interrotto dalla stessa conduttrice mentre parlava della questione migranti.

Nei giorni successivi non sono mancate le proteste davanti alle sedi Rai in diverse città: a Napoli e Torino si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine.

