Amadeus affiancato da Fiorello per l'ultima serata, tra gli ospiti Luca Argentero e Gigliola Cinquetti

Tutto pronto per la finalissima del 74esimo Festival di Sanremo. Lo spettacolo dal teatro Ariston inizierà alle 20:45 su Rai1, Amadeus sarà affiancato sul palco da Fiorello. Tra gli ospiti Luca Argentero e Gigliola Cinquetti e ci sarà anche un tributo ai 70 anni della televisione. Intanto, ci sono i primi vincitori dei premi: il premio della critica ‘Mia Martini’ va a Loredana Bertè e il premio della sala stampa ‘Lucio Dalla’ ad Angelina Mango. Ecco tutti gli aggiornamenti dall’ultima serata della kermesse, che decreterà il vincitore.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

19:31 Premio della sala stampa ‘Lucio Dalla’ ad Angelina Mango

È stato assegnato ad Angelina Mango il premio della sala stampa Lucio Dalla, il prestigioso riconoscimento assegnato dai giornalisti (radio, tv e web) accreditati presso la sala stampa del Palafiori di Sanremo, per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante in gara con il brano ‘La Noia’, ha raccolto 22 preferenze. Alle sue spalle, Fiorella Mannoia con ‘Mariposa’ (18) e Loredana Bertè con ‘Pazza’ (18).

19:30 Premio della Critica ‘Mia Martini’ a Loredana Bertè

Il premio alla critica ‘Mia Martini’ della 74esima edizione del Festival di Sanremo è stato assegnato a Loredana Bertè per il brano ‘Pazza’. La cantante di Bagnara Calabra realizza così il sogno di vincere il prestigioso riconoscimento attribuito dalla stampa specializzata e intitolato a sua sorella Mimì. Bertè ha raccolto 54 preferenze da parte dei giornalisti accreditati, alle sue spalle Fiorella Mannoia con il brano ‘Mariposa’ (16 voti) e Diodato con ‘Ti Muovi’ (15). In occasione di una sua incursione in sala stampa nei giorni scorsi, Bertè aveva detto che se avesse vinto il Festival avrebbe dedicato il successo a sua sorella Mimì. Bertè succede a Colapesce e Dimartino, che lo scorso anno vennero premiati per il brano ‘Splash’.

