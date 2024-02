I primi a esibirsi Renga e Nek, poi BigMama e Gazzelle

Conferenza stampa del sabato, a poche ore dalla finale del 74esimo Festival di Sanremo, dopo la serata da record delle cover. Accanto ad Amadeus il suo co-conduttore per stasera, Fiorello. Questa sera ospiti Gigliola Cinquetti, Roberto Bolle e Luca Argentero. Si è parlato ancora del Ballo del qua qua: “Gli imprevisti rendono bello questo mestiere, non mi piace preparare tutto al 100%. Imprevisti ne sono successi pochi quest’anno, ci siamo aggrappati a quella cosa lì”, ha detto Fiorello, “ma visti questi risultati, io il Ballo del qua qua lo rifarei volentieri”.

Sul palco Suzuki Tananai, su quello della Costa Smeralda torna Tedua.

Il ‘caso’ Geolier

Un po’ di dispiacere per Geolier, che ieri sera ha raggiunto il primo posto nella serata cover il primo posto in questo Festival di Sanremo. “I fischi sono un modo per esternare un parere, come l’applauso. Ieri io mi sono esibito davanti all’Ariston con le persone che fischiavano e se ne andavano. E’ stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, potevano applaudire come restare neutre” ha detto l’artista in conferenza stampa, commentando i fischi dell’Ariston ieri dopo la sua vittoria della serata cover. “Ieri mi ha colpito molto l’esibizione di Angelina (Mang, ndr), di Annalisa. Angelina ha emozionato tantissimo, anche mia mamma”, ha aggiunto il rapper napoletano. Anche Amadeus, in conferenza stampa, ha detto che i fischi “per un ragazzo così giovane” non gli sono piaciuti.

“Nessun commento di quel genere può essere accettato e preso in considerazione se va oltre il limite della volgarità”. Lo ha detto il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, a proposito dei commenti offensivi lasciati sui social dell’azienda dopo la vittoria di Geolier nella serata cover. “Il risultato di ieri, e qualsivoglia risultato, va accettato per quello che è – ha detto Ciannamea -. Perchè evidentemente è il pubblico che vota, così come la sala stampa e la giuria delle radio che hanno delle preferenze, fanno delle valutazioni soggettive. E questo non deve inficiare in nessun modo il risultato finale”. Sui social della Rai sono arrivati circa 40mila messaggi contro il rapper partenopeo, contro l’azienda e contro Napoli. In queste ore la Rai li sta passando al setaccio, per valutare quali rimuovere.

L’ordine sul palco

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, e Fiorello che stasera sarà co-conduttore al suo fianco, hanno letto alla sala stampa l’ordine di entrata in scena nella finale di stasera. Di seguito l’ordine: aprono Renga Nek, poi BigMama, Gazzelle, Dargen D’Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahamood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr. Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, Bnkr44. Ultima ad esibirsi sarà Rose Villain.

Fiorello scherza con Bolle (ironizzando su Travolta)

“Se faremo fare il ballo del qua qua a Roberto Bolle? Noi siamo esperti di musica…”. Fiorello risponde così in conferenza stampa in vista della serata finale del Festival di Sanremo. Con ironia, lo showman guardando l’etoille accanto a lui ha esclamato: “Una cosa solo voglio chiederti: hai delle sneakers?”. Chiaro il riferimento al caso-Travolta.

L’ad e il dg della Rai

“Quella che abbiamo visto in onda ieri sera – insieme a quanto visto nelle serate precedenti – è una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre. Ed è la dimostrazione che questo quinto Festival firmato Amadeus è capace di parlare a tutti, di abbattere barriere generazionali, di farsi portatore di messaggi universali e di rappresentare il più alto livello artistico italiano. Di essere, insomma, vero Servizio Pubblico e i milioni di italiani davanti agli schermi sono la più chiara dimostrazione di una Rai di nuovo protagonista” hanno detto l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale della Rai Giampaolo Rossi dopo la quarta serata.

