Il lungo post sui social del gruppo scartato dalla gara, che si è però esibito ieri sera con 'FIumi di parole'

Tra le sorprese di ieri sera, quarta serata del Festival di Sanremo, c’è stato anche un grande ritorno: “I sogni si coltivano, si annaffiano, si combatte per farli vivere e quando hai solo arco e frecce e riesci a realizzarli ti senti un’aquila nel cielo“. Inizia così un lungo post dei Jalisse pubblicato sui loro social dopo il loro ritorno sul palco dell’Ariston dopo 27 anni di assenza. “Grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato, protetto il cuore soprattutto quando il cielo era troppo nuvoloso e il mare in tempesta. Vi vogliamo bene. Grazie Fiorello, Grazie Amadeus, Grazie Susanna e Giovanna, Grazie allo staff della Rai che ci hanno applauditi con grandi complimenti alla fine dell’esibizione, Grazie al pubblico in sala e a chi ci sta regalando fiori nei commenti sui social, Grazie al nostro team delle Jalissetribu e della casajalisse, fatto da Mauro, Riccardo, Italo, Mariano ed Elda, Pasquale e Lucia, Francesco. Grazie alle nostre famiglie, alle nostre figlie Aurora e Angelica che vivono con noi le vittorie e le sconfitte della vita che non ti regala sconti. Ora voliamo con altri sogni. Un grazie speciale ai maestri Peppe Vessicchio e Leonardo De Amicis e alla meravigliosa orchestra della Rai”, concludono Fabio Ricci e Alessandra Drusian.

