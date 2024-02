Il direttore Intrattenimento Prime Time sulla presunta pubblicità occulta legata alla presenza della star al Festival: "Ci sentiamo truffati"

In merito a un eventuale scopo promozionale della presenza al Festival di Sanremo di John Travolta “Rai comunica di aver già posto in essere ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda, e che procederà nei confronti di tutti i soggetti in ordine ai quali dovessero emergere eventuali profili di responsabilità”. Lo ha fatto sapere attraverso una nota il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea.

Ciannamea (Rai): “Su caso Travolta ci sentiamo truffati”

“Se ci sentiamo truffati? Se questi sono gli elementi che stanno venendo fuori certo che sì”. Lo dice il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, parlando del caso relativo alla presenza di John Travolta sul palco dell’Ariston e delle scarpe della U-Power esibite dall’attore statunitense che rischiano di costare a viale Mazzini una multa per pubblicità occulta dall’AgCom. La società U-Power aveva già comunicato ai suoi clienti la “presenza ufficiale” del loro testimonial alla serata del Festival del 7 febbraio, proprio quella in cui partecipò Travolta. “Da parte di Rai non c’era alcuna rassicurazione data a loro”, sottolinea Ciannamea. “Se ci riteniamo parte lesa? Tutti gli elementi saranno utili, queste mail, la brochure su Internet. Se l’operazione è, come si va delineando, una truffa, un raggiro… rammarico? Certo, perché non riconoscerlo”, conclude.

