Nella Top 10 Engagement guida Bnkr44 con 55% e 26 mila follower (Tik Tok)

I dati generati in rete e sui social dalla kermesse di Sanremo ci consegna un primo gruppo di artisti che potrebbero trovare posto sul podio finale di questa 74ma edizione del Festival della canzone italiana. In questo nucleo ristretto di cantanti sicuramente troveranno posto Angelina Mango, Geolier, Annalisa, Ghali e BigMama che in questi giorni più di tutti sono riusciti a catturare l’attenzione digitale della rete. Dopo la terza giornata nella Top 10 Total Reaction su Instagram Ghali guida la classifica con 524 mila reaction, davanti ad Annalisa e Angelina Mango. Nella Top 10 Engagement guida Bnkr44 con 55% e 26 mila follower (Tik Tok), davanti a Angelina Mango (X) e La Sad (Tik Tok). Top 10 Crescita dei follower guida Bnkr44 (Tik Tok) con 15% di crescita percentuale e 3.4mila assoluta. A seguire BigMama e Rose Villian (Instagram).

Il like, così come qualsiasi altra interazione digitale è la conseguenza di una familiarità digitale tra follower e celebrity ed è l’anticamera di un sostegno e di una vicinanza che dalle piattaforme facilmente si sposta anche nel televoto. Le interazioni dunque, almeno alcune di queste, sono utili per comprendere predittivamente le inclinazioni verso l’uno o l’altra artista in gara da parte dei tele – follower – spettatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata