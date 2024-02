"Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato sul palco", ha aggiunto la vicedirettrice del Prime Time

“Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato sul palco. Nessuno ha notato le scarpe che peraltro non sono a noi familiari. E’ stato commesso l’errore di non oscurare le scarpe, ma l’inquadramento sui piedi, ballando quella è l’inquadratura, non c’era nessuna volontà di fare quell’inquadratura particolare”. Così la vicedirettrice Prime Time Rai, Federica Lentini, in conferenza stampa risponde al caso della presunta pubblicità occulta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata