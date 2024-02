Stasera la terza puntata della 74esima edizione del Festival. Co-conduttrice sarà Teresa Mannino

Amadeus torna davanti ai giornalisti per commentare quanto avvenuto ieri sera e presentare la terza serata del Festival. La co-conduttrice di questa sera sarà Teresa Mannino. In apertura il coro dell’Arena di Verona eseguirà il ‘Va’Pensiero‘. Si esibiranno i 15 artisti che ieri sera hanno presentato i loro colleghi.

Amadeus domani leggerà comunicato agricoltori al Festival

“Le istanze degli agricoltori troveranno voce all’Ariston nonostante l’estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco, Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo”. Lo rende noto la Rai.

Amadeus: “Risultati clamorosi e Allevi pagina storia Festival”

“Ringrazio Giorgia per ieri sera, è stata fantastica, ha cantato, ha giocato, dialogato, scherzato fino a notte fonda. Il risultato di ieri è clamoroso, tranne lo scorso anno il 60% nella seconda serata non si era mai verificato nella storia del Festival, non abituiamoci”. Così Amadeus, il direttore artistico e conduttore del 74esimo Festival di Sanremo, alla conferenza stampa odierna. “Considerato che quest’anno tutte le prime 15 canzoni erano state già ascoltate nella prima serata, al contrario dello scorso anno”, prosegue Amadeus, sottolineando che ieri “è stata scritta una delle pagine più importanti e dovrà rimanere nella storia del Festival, quella di Giovanni Allevi, che ha condiviso la sua esperienza con tutti, e non è da sottovalutare. Sono orgoglioso di come sta andando il Festival”.

Mannino: “A Festival non ci pensavo più ma ora mi diverto”

“In qualsiasi artista italiano c’è il desiderio del Festival, nel tempo questo disiderio si è sopito e non ci ho pensato più e proprio in quel momento mi ha chiamato Amadeus. Mi dicevo che era strano proprio perché non ci pensavo più. Ora che sto nella macchina mi sto divertendo moltissimo, è un po’ un gioco essere qui, lo vedevo fin da bambina. Dopo il Festival vi saprò dire qualcosa in più”. Così la comica siciliana Teresa Mannino in conferenza stampa in vista della terza serata del Festival in cui affiancherà come co-conduttrice Amadeus.



