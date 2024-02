Era A&R Director Columbia Sony Music Italy

Omaggio a Sanremo a Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italy, morto nel maggio 2023.

Chi era Roberto Rossi

Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Roberto ricopriva il ruolo di A&R Director presso Sony Music Italy da più di vent’anni. “Discografico, autore, maestro e collega stimato da tutti, Roberto ha vantato numerosi e importanti successi nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo come Direttore d’orchestra di tanti Artisti“, spiegava l’azienda a maggio. “È scomparso un grande compositore, musicista, discografico nonché Direttore Artistico. Una persona speciale, ricca di umanità e di grande passione per la Musica. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta l’industria Musicale e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui. A nome di tutta Sony Music Italy Andrea Rosi, Presidente, intende esprimere il più sincero cordoglio e le più sentite condoglianze alla moglie Alessandra e ai figli Stefano e Lavinia”.

