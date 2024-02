Dando un fiore al direttore d'orchestra hanno aiutato ActionAid, che è charity partner

Con la prima serata del Festival di Sanremo è iniziato anche il FantaSanremo, che vede ActionAid come charity partner. Sono stati tanti gli artisti a scegliere il bonus solidale donando al direttore d’orchestra un fiore: Fiorella Mannoia, La Sad, il Volo, Renga e Nek, Bnkr44, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Maninni.

“Grazie a tutte le artiste e gli artisti che hanno donato un fiore o l’intero mazzo al direttore d’orchestra. È un gesto molto semplice, ma significa portare sul palco più importante della musica italiana un tema fondamentale per tutti noi come il diritto all’istruzione per tanti bambini e bambine” afferma Lorenzo Eusepi, Vice Segretario Generale ActionAid Italia.

Uno dei punti del regolamento del Fantasanremo riguarda ActionAid

Come già accaduto lo scorso anno, nel regolamento della competizione è dedicato un bonus solidale ad ActionAid. Ogni volta che un artista – come hanno fatto Fiorella Mannoia, La Sad, il Volo, Renga e Nek, Bnkr44, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Maninni – dona uno o più fiori al direttore o alla direttrice d’orchestra il team di FantaSanremo assegna il bonus solidale ActionAid facendo così guadagnare punti extra alle squadre che lo hanno scelto.

Inoltre, i giocatori di Fantasanremo possono garantire il diritto all’istruzione a migliaia di bambini e bambine in Italia e nel mondo, facendo una o più donazioni. Le donazioni possono essere fatte sul sito ActionAid dedicato, raggiungibile dal sito e app del FantaSanremo, ed è possibile scegliere di donare anche attraverso PayPal, partner tecnico di ActionAid in questa iniziativa.

Grazie agli organizzatori e ai giocatori di FantaSanremo, ActionAid potrà sostenere diversi progetti orientati a garantire un’istruzione gratuita e di qualità a bambini e bambine nei Paesi in cui opera, tra cui la scuola della comunità di Nyanza in Ruanda che riceverà strumenti musicali e materiale scolastico. Lo scorso anno sono stati donati strumenti musicali e materiale scolastico a 350 bambini della scuola primaria di Kathonzweni, in Kenya. Il materiale è stato consegnato direttamente dal team di FantaSanremo che ha potuto visitare i progetti di ActionAid nel Paese africano durante un viaggio realizzato poco dopo la chiusura della competizione canora.

Sono oltre 120.000 i donatori che hanno scelto di sostenere ActionAid e i suoi progetti in Africa, Asia e America Latina. A beneficiare dell’intervento non sono solo i bambini, ma anche le loro famiglie e le comunità in cui vivono. Complessivamente, con il contributo dei suoi sostenitori, ActionAid aiuta oltre 5 milioni di persone.

