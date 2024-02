Secondo gradino del podio per Alessandra Amoroso, terzo Ghali

Nonostante il Festival non sia ancora iniziato, Sanremo ha già un suo vincitore nella speciale classifica degli artisti più seguiti su Instagram. Si tratta di Emma Marrone, che si presenta all’Ariston dall’alto dei suoi 6,5 milioni di followers. La cantante toscana è la più seguita sul social, con un netto vantaggio su tutti gli altri concorrenti in gara. Secondo gradino del podio per Alessandra Amoroso, che può contare su una fanbase di 3,9 milioni di followers.

A chiudere il terzetto di testa è il rapper milanese Ghali con 2,7 milioni di fans. Nonostante un anno trascorso in cima alle classifiche e agli innumerevoli passaggi in radio, Annalisa deve accontentarsi – si fa per dire – di ‘appena’ 2,1 milioni di followers, che le valgono la quarta piazza nella lista dei più seguiti, con un vantaggio su Giolier di 100mila fans. Pensando alla visibilità che il palco dell’Ariston offre a chi lo calca, è facile immaginare uno stravolgimento dei numeri nei prossimi giorni. Sono ancora vive infatti le immagini dell’anno scorso di un Amadeus che, da sempre poco incline alla comunicazione social, spinto dalla co-conduttrice Chiara Ferragni, inaugurò il suo profilo Instagram proprio durante una delle serate, raccogliendo migliaia di followers in pochi minuti. Un fatto che sollevò anche l’interesse da parte del Codacons che diede il via ad una vicenda legale, per una possibile pubblicità occulta da parte della Rai al social network, ancora in corso. A un anno di distanza (era l’8 febbraio), il profilo del direttore artistico del Festival ha raccolto 1,8 milioni di seguaci.

Tornando alla classifica dei followers dei cantanti in gara, singolare la situazione del duo RengaNek, con il secondo che doppia il primo. Filippo Neviani può contare infatti su 1 milione di fans, mentre Renga si ferma a poco più di 500mila. Non fa numeri da capogiro il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, per il quale i followers sono 256mila, e nettamente staccato da uno degli altri vincitori in gara quest’anno, Mahmood, che invece può contare su una fanbase di 1,5 milioni di internauti; tanti quanti quelli di Irama, e 100mila in più rispetto a Sangiovanni. Per le due “signore della musica leggera italiana” presenti quest’anno al Festival, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, il responso di Instagram dice 626mila per la prima, e 384mila per la rocker calabrese.

In tanti si attestano poi nella fascia compresa tra i 640mila e gli 840mila followers: Mr. Rain (842mila), Il Volo (792mila), Fred De Palma (782mila), Gazzelle (663mila), Negramaro (658mila), Angelina Mango (642mila). Fanalino di coda di questa singolare classifica sono gli eterni Ricchi e Poveri, con appena 35mila followers: un po’ pochi, considerando la carriera alle spalle del gruppo che però non ha di che preoccuparsi, davanti a sè ha tutto il tempo per crescere e la vetrina social del Festival ha già incoronato il duo Angelo&Angela come il più ‘cool’ con le loro tute e le sciarpette personalizzate che a Sanremo impazzano ovunque.

