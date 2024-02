I partecipanti si erano appena seduti per la cena quando all'improvviso hanno fatto irruzione le forze dell'ordine chiedendo di lasciare immediatamente il luogo

Momenti di paura a Villa Nobel a Sanremo, dove era in corso un party per il Festival. L’edificio è stato evacuato per un allarme bomba, dopo una telefonata anonima al commissariato della città. Alla festa di inaugurazione di Villa Nobel, quartier generale delle radio Mediaset per il Festival, erano presenti numerosi ospiti. Secondo quanto apprende LaPresse, i partecipanti si erano appena seduti per la cena quando all’improvviso hanno fatto irruzione le forze dell’ordine chiedendo di lasciare immediatamente il luogo. Senza fornire ulteriori spiegazioni. La villa è stata evacuata e gli organizzatori hanno atteso il via libera per potervi fare rientro al termine dei controlli.

Artificieri della polizia si sono recati sul posto per le verifiche del caso dopo l’allarme bomba scattato in serata a Sanremo a Villa Nobel, la sera della vigilia al via del Festival. A fare scattare le procedure di sicurezza una chiamata al commissariato di polizia che annunciava la presenza di materiale esplosivo. Evacuata l’area dov’era in corso una cena. Sul posto sono arrivati anche gli Artificieri e le unità cinofile per i controlli e l’eventuale bonifica dell’area.

