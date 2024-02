I due cantanti baristi d'eccezione alla vigilia del Festival

Nek e Francesco Renga baristi d’eccezione alla vigilia del Festival di Sanremo. I due cantanti hanno preparato caffè e cappuccini a giornalisti e fan in un locale in piazza Sardi. “Con un po’ di esperienza in più si riesce a governare il palco dal punto di vista dell’emozione”, ha detto il cantautore di Sassuolo dietro al bancone. “Cantare per primi o più tardi? Secondo me è meglio poco dopo i primi posti”, ha affermato ancora Nek. “Secondo me cambia poco alla fine”, ha replicato Renga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata