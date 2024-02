Il dg sul treno Roma-Sanremo risponde alle domande dei giornalisti

“Amadeus anche nel 2025? Ora siamo concentrati sull’evento di questi giorni. Lo stesso Amadeus sta lavorando per portare a casa il risultato migliore e di tutto il resto se ne parlerà dopo. Siamo solamente concentrati sui prossimi giorni”. Lo ha detto il direttore generale Giampaolo Rossi, rispondendo ai cronisti a bordo del treno Roma-Sanremo organizzato dalla Rai e Trenitalia. “Noi abbiamo dato sempre una grande fiducia al direttore artistico, perché Amadeus è veramente un maestro da questo punto di vista e ha portato il festival a dei livelli di narrazione e di rappresentazione altissimi”, prosegue il dg osservando che “Sanremo è come la nazionale di calcio, che spesso e volentieri la guarda anche chi non è appassionato di calcio. Sanremo è qualcosa di più di un festival, è un grande racconto”.

