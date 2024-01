Come ospite sportivo c'è anche l'ipotesi Francesco Totti

Sanremo sogna Jannik Sinner sul palco dell’Ariston. Secondo quanto apprende LaPresse c’è una trattativa in corso, sia pure complicata, per portare il campione del tennis italiano alla kermesse al via il 6 febbraio come ospite sportivo.

Sinner è in questo momento lo sportivo italiano più amato e seguito anche grazie ai suoi exploit in campo: numero 4 del mondo del ranking Atp e finalista alle ultime Atp Finals di Torino, l’azzurro ha contribuito in maniera determinante al trionfo dell’Italia in Coppa Davis che mancava dal lontano 1976. Quest’anno la stagione di Sinner è iniziata nel migliore dei modi all’Australian Open, dove proprio stanotte si giocherà l’accesso in finale contro il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic.

Tra i possibili ostacoli nella trattativa con Sinner vi sarebbe la partecipazione dell’azzurro al torneo Atp 250 di Marsiglia, che prenderà il via il 5 febbraio e che l’azzurro ha inserito tra i suoi appuntamenti. L’anno scorso, tuttavia, Sinner si era iscritto al torneo transalpino salvo poi dare forfait poco prima dell’inizio in quanto influenzato. Tra i nomi degli sportivi che circolano come potenziali ospiti al Festival di Sanremo, secondo quanto si apprende, ci sarebbe anche quello di Francesco Totti. Anche con l’ex capitano della Roma ci sarebbe una trattativa in corso. Non escluso che sia lo stesso Fiorello a portare l’ex numero 10 sul palco dell’Ariston.

